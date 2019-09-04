Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Ленинградская область намерена задействовать различные способы и инструменты борьбы с бедностью, чтобы выполнить в регионе поручение президента РФ о снижении бедности более чем вдвое к 2024 году.

Об основных направлениях наступления на бедность рассказал 4 сентября губернатор Александр Дрозденко в ходе V форума социальных работников Ленинградской области.

По словам губернатора, «самый простой путь — платить пособие по бедности», но только на выплату 1 тыс. рублей в месяц тем, кто уже признан бедным, бюджету потребуется 2 млрд рублей.

Власти Ленобласти, во-первых, решили «проанализировать условия жизни каждой малоимущей семьи и каждого малоимущего гражданина и заключить социальный контракт, по которому человек получает возможность повысить свои доходы путем трудоустройства или вступления в кооператив».

Во-вторых, будет предоставлена социальная помощь тем семьям, которые ее до сих пор не получают.

«И, наконец, если первые два варианта не работают — выплачивать пособие по бедности», — отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, для социальных служб региона с 1 января 2021 года будет введена система материальной заинтересованности: сотрудники будут получать премии при сокращении числа тех, кто нуждается в выплате пособий по бедности.

Работодателей Ленобласти будут стимулировать принимать на полставки пенсионеров, многодетных матерей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В сельской местности будут развивать потребительскую кооперацию, в частности птицеводство среди малоимущих граждан, продукцию которых будут реализовывать фермеры.

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