Санкт-Петербург, 4 сентября 2019, 16:44 — REGNUM Ленинградская область намерена задействовать различные способы и инструменты борьбы с бедностью, чтобы выполнить в регионе поручение президента РФ о снижении бедности более чем вдвое к 2024 году.
Об основных направлениях наступления на бедность рассказал 4 сентября губернатор Александр Дрозденко в ходе V форума социальных работников Ленинградской области.
По данным Росстата, доля бедных в Ленинградской области в 2018 году составляла 9,4% от общей численности жителей или 170,5 тыс. человек.
По словам губернатора, «самый простой путь — платить пособие по бедности», но только на выплату 1 тыс. рублей в месяц тем, кто уже признан бедным, бюджету потребуется 2 млрд рублей.
Власти Ленобласти, во-первых, решили «проанализировать условия жизни каждой малоимущей семьи и каждого малоимущего гражданина и заключить социальный контракт, по которому человек получает возможность повысить свои доходы путем трудоустройства или вступления в кооператив».
Во-вторых, будет предоставлена социальная помощь тем семьям, которые ее до сих пор не получают.
«И, наконец, если первые два варианта не работают — выплачивать пособие по бедности», — отметил Александр Дрозденко.
Кроме того, для социальных служб региона с 1 января 2021 года будет введена система материальной заинтересованности: сотрудники будут получать премии при сокращении числа тех, кто нуждается в выплате пособий по бедности.
Работодателей Ленобласти будут стимулировать принимать на полставки пенсионеров, многодетных матерей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В сельской местности будут развивать потребительскую кооперацию, в частности птицеводство среди малоимущих граждан, продукцию которых будут реализовывать фермеры.
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