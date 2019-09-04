Париж, 4 сентября 2019, 14:42 — REGNUM «Выражение «глубинное государство» странно звучит в устах Эммануэля Макрона, — пишет сегодня, 4 сентября, испанское издание El Pais. — Более привычно читать его в текстах сторонников теории заговора или слышать от политиков-популистов, чем встречать в речах французского президента. Макрон, в конечном счете, пытается воплотить полную противоположность вышеперечисленному — конспирологии, популизму и национализму, которые сейчас процветают в западных демократических странах».
Тем не менее в последние дни французский лидер употребил это выражение несколько раз практически между делом в ходе различных публичных выступлений. При этом он обозначил это размытое понятие, «глубинное государство», как препятствие, стоящее на пути у ряда его ключевых инициатив, реализация которых запланирована на вторую половину президентского срока. В числе последних — сближение с Россией.