Париж, , 14:42 — REGNUM «Выражение «глубинное государство» странно звучит в устах Эммануэля Макрона, — пишет сегодня, 4 сентября, испанское издание El Pais. — Более привычно читать его в текстах сторонников теории заговора или слышать от политиков-популистов, чем встречать в речах французского президента. Макрон, в конечном счете, пытается воплотить полную противоположность вышеперечисленному — конспирологии, популизму и национализму, которые сейчас процветают в западных демократических странах».

Тем не менее в последние дни французский лидер употребил это выражение несколько раз практически между делом в ходе различных публичных выступлений. При этом он обозначил это размытое понятие, «глубинное государство», как препятствие, стоящее на пути у ряда его ключевых инициатив, реализация которых запланирована на вторую половину президентского срока. В числе последних — сближение с Россией.

«Я знаю, что, как сказали бы некоторые зарубежные теоретики, у нас тоже есть глубинное государство», — отметил, к примеру, Макрон 27 августа, произнося ежегодную речь перед французскими послами. В ней президент указал дипломатам на необходимость «тщательно переосмыслить» отношения Франции с крупнейшими мировыми державами. Проблема, по его словам, заключается в том, что послы предпочитают действовать, как обычно, никак не меняя предшествующую политическую линию и не слушая главу государства. Что касается России, Макрон считает, что французское министерство иностранных дел ограничило себя, подпав под влияние группы проамерикански настроенных дипломатов, враждебно относящихся к «заигрыванию» с Владимиром Путиным.