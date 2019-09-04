Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM В Свердловской области ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей получают около 19 тысяч семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Размер выплаты, которая осуществляется в рамках национального проекта «Демография», в Свердловской области с 1 сентября 2019 года составляет 11 514 рублей.

Отметим, что на подобные выплаты в региональном бюджете предусмотрены средства в размере 328 млн рублей, и ещё 666 млн рублей выделено из федеральной казны. Также в бюджет Свердловской области заложено 1,7 млн рублей на дотации многодетным семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.