Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Соболезнования пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов выразила спикер Палаты представителей США, конгрессмен Нэнси Пелоси на своей странице в твиттере 4 сентября. Однако реакция пользователей на ее слова оказалась резко негативной.

Нэнси Пелоси «Все американцы стоят плечом к плечу с нашими соседями на Багамах сейчас, когда они столкнулись с разрушительным воздействием урагана Дориан. Америка готова помочь вам в восстановлении».

В ответ пользователи соцсети начали обсуждать политику США, действия самой Пелоси и тему импичмента президента Дональда Трампа. Читатели твиттера Пелоси пишут под ее сообщением:

«Так делают только американцы с добрым сердцем. Вы не из их числа».

«Круто! Так что, вы присоединитесь к бездомным, которые стоят за воротами вашего дома?».

«Не все американцы, у нас есть Евангелисты, республиканцы и капиталисты, которые только стоят с собой и жаждут любой возможности извлечь выгоду из страдания других людей».

«Лично я стою за импичмент Трампа».

«Все американцы? Извините, некоторые из нас слишком заняты игрой в гольф».

«Ваша страна нуждается в ваших действиях. Никогда в жизни я не думал, что то, что происходит сейчас, возможно. Почему вы позволяете этому антиутопическому кошмару продолжаться? Неправильно ждать выборов!»

«Когда Трамп продолжает насмехаться над Пуэрто Рико и отказывает ему в помощи, вы молчите. Ваши твиты без реальных дел показывают вашу некомпетентность как спикера».

«Как ты можешь помочь, Нэнси? Придешь туда с поясом для инструментов? Единственное, что ты можете сделать, это импичмент, и от этого ты отказываешься».

«Вовсе вы не собираетесь помогать пострадавшим от Дориана! Не тогда, когда у вас есть власть отстранить Трампа, и вы вместо этого сидите на коктейльных вечеринках, как большая шишка, и помогаете Трампу разрушать Америку! Кому вы и помогаете, то только себе!»

Общий тон большого числа комментариев соответствует этим примерам.

Напомним, ураган «Дориан» унес жизни семи жителей Багам, и возможно, эта цифра вырастет.