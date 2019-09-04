Бишкек, , 13:40 — REGNUM Первый заместитель руководителя аппарата кабинета министров Киргизии Алмасбек Абытов назначен на должность постоянного представителя правительства в парламенте республики. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Отметим, что прежний постоянный представитель правительства в парламенте Киргизии Аширбек Темирбаев скончался 16 июля 2019 года в возрасте 66 лет.

Справка ИА REGNUM: Абытов Алмасбек Ахунжанович родился 1 мая 1966 года в селе Каратам Ошской области Киргизской ССР.

В 1988 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт им. Скрябина, в 1993 году — аспирантуру Академии наук Киргизии, в 2006 году — Бишкекский институт Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

С декабря 2010 года по декабрь 2011 года занимал пост министра труда, занятости и миграции Киргизии. С июня по октябрь 2015 года — депутат республиканского парламента. С июля по сентябрь 2019 года — первый заместитель руководителя аппарата правительства.