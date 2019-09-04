Владивосток, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в мероприятиях по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве в 2020 году. Об этом по итогам переговоров с индийским премьером сегодня, 4 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Также хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял наше приглашение и будет присутствовать 9 мая следующего года в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на ВЭФ-2019 во Владивостоке пригласил его и его коллег на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне в 2020 году.

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Добавим, что на днях такое предложение российского лидера с благодарностью принял президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. На сегодняшний день своё участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы уже подтвердили 17 глав государств. Это, в частности, главы Франции, Сербии, Кубы, Чехии, Молдавии, Армении, Венесуэлы, Белоруссии.

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