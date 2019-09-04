Владивосток, , 10:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на ВЭФ-2019 во Владивостоке пригласил его и его коллег на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войне в 2020 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нарендра Моди Kremlin.ru

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«Ждем вас на праздновании 75-й годовщины Победы в следующем году», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивосток прибыл президент России Владимир Путин. Он будет находится в Приморье с 4 по 6 сентября. В программе рабочей поездки президента встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, под председательством Путина пройдет заседание президиума Госсовета.