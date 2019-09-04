Бейрут, , 19:32 — REGNUM Французский посланник Пьер Дюкен, представляющий интересы иностранных доноров, которые пообещали в 2018 году предоставить 11 миллиардов долларов Ливану в виде финансовой помощи, заявил, что предложение остается в силе, но Бейрут должен добиться прогресса в проведении структурных экономических реформ и реализации согласованных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Главным требованием спонсоров является утверждение Ливаном государственного бюджета на 2020 год в текущем 2019 году. Сообщается, что бюджет на 2019 год был утвержден только в середине этого года, а до 2017 года Ливан провел без утвержденного бюджета 12 лет.

«Для надлежащего функционирования ливанской экономики необходимо показать, что решения принимаются своевременно, поскольку это успокаивает международное сообщество, ливанских граждан и мировые рынки», — заявил французский дипломат Пьер Дюкен после встречи с министром финансов Ливана Али Хасаном Халилем.

2 сентября ливанские политики объявили «чрезвычайное экономическое положение», а премьер-министр Саад аль-Харири заявил, что правительство примет экстренные меры для ускорения экономических реформ. А в конце августа агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Ливана до CCC на фоне проблем с обслуживанием долга.