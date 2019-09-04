Каир, , 13:11 — REGNUM Министр внутренних дел Египта Мухаммед Тауфик во время встречи с координатором ЕС по борьбе с терроризмом Жилем де Кершовым подчеркнул необходимость консолидации международных контртеррористических усилий с более активным вовлечением структур, занимающихся вопросами безопасности в ЕС. Об этом сообщает главное египетское новостное издание Al Ahram.

Мухаммед Тауфик напомнил представителю ЕС о проактивной позиции правительства Египта в вопросах борьбы с терроризмом, включая значительные усилия по расформированию вооруженных группировок, предотвращение их финансирования и разрушение инфраструктуры.

Министр также выразил готовность Египта развивать сотрудничество в области безопасности со всеми контртеррористическими органами ЕС в целях противодействия возможным террористическим угрозам, особенно путем обмена информацией о террористических элементах, их перемещениях и источниках их финансирования в районах напряженности на Ближнем Востоке и в Европе.

Как сообщает издание, де Кершов приветствовал усилия МВД Египта по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.