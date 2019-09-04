Хартум, , 11:55 — REGNUM Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что выступает решительно против любых попыток вмешаться или повлиять на его решение при назначении временных министров страны.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Хамдок раскритиковал составленный на основе квот список кандидатов, который был представлен «Силами за свободу и перемены», и подчеркнул свою приверженность установлению критериев отбора министров правительства, которые способствуют восстановлению безопасности в стране.

Он добавил, что на данный момент лишь семеро человек смогли занять посты министров. Также Премьер-министр потребовал от Союза предоставить другой список кандидатов в течение 24 часов.