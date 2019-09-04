Нью-Дели, , 14:20 — REGNUM Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе своего официального двухдневного визита в Японию провел встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ в Токио. На пресс-конференции, прошедшей по окончании переговоров, он отметил, что двусторонние отношения с Японией представляют особую важность для Индии. Министр обороны также указал на необходимость развития взаимодействия между двумя странами в военной сфере.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», в рамках визита Раджнатх Сингх также встретился с министром обороны Японии Такэси Ивая. Кроме того, он выступил сопредседателем индийско-японского заседания по вопросам обороны, на котором в центре внимания оказалась проблема обеспечения безопасности в регионе. Отдельно была затронута проблема индийско-пакистанских отношений после отмены 370 статьи конституции Индии, что упразднило особый статус штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Раджнатх Сингх указал на то, что переговоры с Пакистаном невозможны из-за поддержки, которую эта страна оказывает террористическим формированиям.

По окончании визита министр обороны Индии пригласил японские компании принять участие в выставке вооружений «Defence Expo 2020», которая проводится раз в два года.