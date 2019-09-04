Могадишо, , 10:42 — REGNUM Федеральное правительство Сомали, координируя свои действия с ВВС США, нанесло авиаудар по позициям террористов группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недалеко от Джилиба в 120 км от Кисмайо в Нижней Джуббе на юге Сомали.

Согласно оценкам, в результате авиаудара погиб один террорист, а гражданские лица не пострадали. Вооруженные силы и спецназ Сомали в координации с международными партнерами, в том числе США, усилили авиаудары по убежищам и военным лагерям террористов по всей стране. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Так, ранее власти Сомали осуществили спецоперацию по обеспечению безопасности в Нижней Джуббе на юге Сомали и, по завершении, провели встречу с местной общиной, раздавая школьные принадлежности детям в городе Юнтой в 20 км от Кисмайо. По словам федеральных властей, этот факт отражает, что федеральное правительство Сомали привержено делу обеспечения благополучия всех сомалийцев, поддерживает и уважает местное руководство регионов. Кроме того, власти Сомали признают, что образование сомалийской молодежи является еще одним жизненно важным аспектом безопасности и процветания Сомали. Недавно террористы «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вытеснены Национальной армией Сомали и международным контингентом из стратегически важных городов страны, таких как Баррире, Сабид и других территориальных центров в нижней части региона Шабелле.