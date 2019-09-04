Приштина, , 10:47 — REGNUM Представители Демократической лиги Косово (ЛДК) обвинили главу Демократической партии Косово (ПДК) Кадри Весели в злоупотреблении государственными богатствами и активами в своих личных целях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пресс-секретарь ЛДК Бесьян Мустафа потребовал, чтобы Весели, ныне не занимающий никакого государственного поста, прекратил использовать государственные средства как свои.

«В последние дни мы видим, что и после роспуска парламента Косово глава ПДК использует государственные богатства для ведения собственной избирательной кампании и для своей партии», — заявил Мустафа.

По словам политика, также Весели использует в своих целях Налоговую администрацию, Таможенную службу, Клинический центр Приштины и Академию государственной безопасности.