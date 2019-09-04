Приштина, , 12:30 — REGNUM Специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что США ожидают от Косово и Сербии взаимного признания.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в интервью для сербского государственного информационного агентства «ТанЮга» Палмер заявил:

«Наша цель — вернуть Белград и Приштину за стол переговоров как можно скорее, для того, чтобы обеспечить заключение соглашения».

Палмер заявил, что согласился занять свой новый пост (до этого он являлся заместителем государственного секретаря США) потому, что считает возможным заключение соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. По словам политика, подобное соглашение изменит весь Балканский полуостров и откроет для Сербии и Косово двери в ЕС, что станет «позитивной новостью для региона, Европы и США».

Палмер заявил, что в США надеются на то, что Косово и Сербия возобновят переговоры в период между парламентскими выборами 6 октября в Косово и выборами в Сербии, которые пройдут весной.