Париж, , 09:16 — REGNUM Президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо прибыл в Париж на борту роскошного частного самолета Boeing 787 Dreamliner, стоимость часа полета которого составляет более 60 тыс. евро, сообщает Le Figaro.

Введенный в эксплуатацию в 2016 году самолет является одним из самых роскошных на рынке. Способный перевозить 40 пассажиров, он имеет большую кабину площадью 220 квадратных метров, включая гостиную-столовую на пятнадцать гостей, спальню, ванную комнату и двадцать посадочных мест первого класса. Час полета этого лайнера составляет около 70 тыс. долларов США (63 800 евро) в соответствии с цифрами, обычно упоминаемыми прессой.

Известно, что полет в одну сторону из Браззавиль в Париж обошелся примерно в 500 тыс. долларов США (456 тыс. евро).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дени Сассу Нгессо в сопровождении своей жены Антуанетты прибыл в Париж, чтобы встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили проблему защиты лесов и биоразнообразия бассейна реки Конго.

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