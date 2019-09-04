Берлин, , 08:09 — REGNUM 6 сентября мэр Берлина Михаэль Мюллер примет у себя мэра иранской столицы Пируза Ханачи. Визит главы Тегерана вызвал в Германии много вопросов и возмущение, пишет газета Bild.

По данным иранского информационного агентства ISNA, Ханачи ранее был членом Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), который в апреле 2019 года был провозглашён президентом США Дональдом Трампом террористической организацией. В январе 2018 года в квартирах нескольких членов КСИР в Берлине был проведен обыск — их подозревали в подготовке нападений на израильские учреждения.

Поэтому визит Ханачи в Берлин вызывает осуждение у ряда общественных деятелей. К примеру, организация Stop the Bomb, занимающаяся поддержкой иранской оппозиции, призывает отменить встречу. Как заявила спикер организации Ульрике Бекер, этот визит — удар по тем, кто борется с антисемитизмом, оскорбление для иранских диссидентов, принятие «варварской политики режима».

Пресс-секретарь Сената Берлина рассказала, что мэр Михаэль Мюллер «будет использовать встречу, чтобы подчеркнуть право Израиля на существование и подчеркнуть особые отношения Берлина с Израилем». Этот «шанс поговорить о живом космополитизме и терпимости города Берлина и его основных либерально-демократических ценностях».