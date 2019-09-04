Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Новые антииранские санкции следовало бы поддержать и союзникам Соединённых Штатов, написал американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

По его словам, санкции Вашингтона против Космического агентства Ирана являются мерой борьбы со «спонсором мирового терроризма» и с его программой баллистических ракет.

Помпео отметил, что иранское агентство, подпавшее под санкции, работает над баллистическими ракетами, поэтому и было наказано.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что иранская баллистическая ракетная программа развивается в соответствии со всеми нормами международного права.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против Космического агентства, Центра космических исследований Ирана и Аэрокосмического исследовательского института США ввели 3 сентября.

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