Хмеймим, Сирия, , 22:57 — REGNUM Дежурными средствами ПВО российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии уничтожены два ударных беспилотника боевиков, пытавшихся атаковать базу с северо-запада, сообщает 3 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО. Сирия

На российской авиабазе пострадавших и материального ущерба не зафиксировано. Авиабаза «Хмеймим» действует в штатном режиме.

«Третьего сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы «Хмеймим» были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Ранее Гостелерадио Сирийской Арабской Республики также сообщило о попытке незаконных вооружённых формирований атаковать при помощи беспилотников российскую авиабазу. Сирийские подразделения ПВО приняли участие в отражении этой атаки.

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