Хмеймим, Сирия, , 22:45 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, удерживающие в Сирии под своим контролем территорию Идлибской зоны деэскалации, за сутки устроили свыше 30 обстрелов населённых пунктов, сообщил 3 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Алеппо. Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Под обстрел боевиков попали четыре населённых пункта в провинции Алеппо, девять поселений в провинции Латакия, шесть в провинции Идлиб и четыре поселения в провинции Хама.

«2 сентября зафиксирован 31 обстрел. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Сафсафа, Айн-Эль-Кантара, Икко, Нахшеба, Ардаш-Даг, Сараф, Сандран, Кармель, Санджека провинции Латакия; Шарки-Кафер-Дун, Эс-Сальхия, Хан-Шейхун, Шарджа, Захабия, Зайтуна провинции Идлиб, Элль-Джаммасия, Калъат-Эд-Дувайри, Кара-Джурн, Эль-Джейдед провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа сирийские правительственные войска в одностороннем порядке объявили о прекращении боевых действий в зоне «Идлиб». В тот же день ВВС США нанесли по Идлибу ни с кем не согласованный авиаудар.

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