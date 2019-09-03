Симферополь, , 22:14 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon несколько часов курсировали возле границ России в Черноморском регионе, сообщают 3 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

RQ-4 Global Hawk

Дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11−2048 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и свыше шести часов курсировал от западной оконечности Крыма до Большого Сочи, совершив пять пролётов по этой линии, оставаясь на расстоянии 45−60 км от российских берегов.

Ближе всего к границам России RQ-4B Global Hawk подошёл в районе Севастополя, приблизившись к побережью на 32 км.

Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon более двух часов летал юго-западнее Крыма, подходя к российскому полуострову на расстояние 35 км.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно летают у западных границ России, особое внимание уделяя Калининградской области и Крымскому полуострову.

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