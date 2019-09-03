Улан-Батор, , 22:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали межгосударственный договор о дружественных отношениях двух стран. Подписание состоялось в столице Монголии — городе Улан-Баторе.

Напомним, что визит президента России Владимира Путина в Монголию приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над японскими агрессорами на Халхин-Голе.

В ходе визита Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и тот согласился. Также президент Монголии Баттулуг примет участие в работе Восточного экономического форума в качестве почетного гостя. Форум стартует 4 сентября.

На подписании договора о дружественных отношениях президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Монголия будут вместе реализовывать новые проекты, в частности, в горнорудной промышленности, энергетике, аграрной промышленности.

Финансировать все эти проекты будет российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества. Этот фонд будет создан Российским фондом прямых инвестиций и монгольскими финансовыми структурами.