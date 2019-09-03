Амстердам, , 22:01 — REGNUM Прокуратура Нидерландов призывает Украину не передавать России ополченца Владимира Цемаха. Международная следственная группа по делу малайзийского Боинга заявила о том, что для следствия крайне важно, чтобы Цемах был доступен для дальнейших допросов.

Голландская газета NRC утверждает, что в ходе идущих сейчас переговоров между Российской Федерацией и Украиной об обмене пленными Москва выдвинула требование о передаче ей Цемаха, и что это привело к срыву переговоров.

Цемах командовал силами ПВО в донбасском ополчении. В 2018 он был задержан СБУ. Тогда голландское следствие квалифицировало его как ключевого свидетеля в деле о крушении самолёта рейса MH17. Однако теперь голландская прокуратура перевела его в разряд подозреваемых, ссылаясь на полученную недавно новую информацию. При этом руководитель следственной группы Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) заявил, что в настоящее время делиться этой информацией с Украиной ещё не представляется возможным.