Москва, , 18:34 — REGNUM Политическая нестабильность, которая угрожает Украине, грозит перекинуться и на соседнюю Белоруссию, в связи с чем президент Александр Лукашенко начал предпринимать превентивные меры. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Он этим посланием дал три тезиса: на Украине полно оружия, на Украине терроризм, на Украине радикалы-националисты. Он сказал, что перекрыли границу, потому что наплыв оружия. Где оружие, там террористы. И которое в руках у населения, которое исповедует националистические взгляды», — заявил Мирошник.

«Я перевёл просто на русский язык, просто чтобы было понятно. И это говорит человек, который пользуется наибольшим рейтингом на Украине среди международных президентов соседних государств», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ужесточение пограничного контроля внезапно хлынувшим потоком оружия с территории Украины.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, ещё больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времён якобы казался врагом номер один», — указал президент Белоруссии. «Хлынул поток оружия… А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно националистически настроенных, — жди терроризма», — отметил он.