Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России до 1 октября разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена системы здравоохранения. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Данное поручение глава государства да по итогам прошедшего 20 августа специального совещания, посвященного проблеме первичного звена здравоохранения.

В поручении сказано, что правительство России до 1 октября должно разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того до 30 ноября правительство вместе с органами государственной власти субъектов Федерации провести анализ состояния первичного звена системы здравоохранения.

В частноти, должны быть исследованы следующие параметры: уровень заработной платы в первичном звене здравоохранения, эффективность системы оплаты труда, степень износа оборудования и транспортных средств медицинских учреждений.

До 10 января 2020 года органы власти субъектов Федерации должны организовать разработку местных программ модернизации первичного звена здравоохранения, опираясь на выработанные правительством принципы и результаты проведенного анализа сферы здравоохранения.

Экспертизу региональные программы должны пройти и буть увтерждены до 1 июля 2020 года.