Москва, , 17:40 — REGNUM Потеря неприкосновенности депутатам Верховной рады никак не отразится на деятельности депутатов украинского парламента. Об этом заявил заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что сегодня происходит на Украине, правильно по форме, но полностью отсутствует по существу. По сути ничего там не будет меняться, но плакаты будут. Закон приняли о снятии неприкосновенности — но будет так же, как было. Кого надо посадят, кому надо дадут эту неприкосновенность», — заявил Степанян.

По его мнению, в условиях, когда окружение президента Украины Владимира Зеленского монополизировало рычаги власти в стране, а политическая конкуренция окончательно свелась к нулю, рассчитывать на то, что снятие неприкосновенности станет действенным инструментом для влияния на деятельность депутатов, не приходится.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал отмену депутатской неприкосновенности и объявил, что эпоха «касты неприкосновенных» таким образом закончилась. Он отметил, что отменить неприкосновенность на Украине пытались в течение более 20 лет.