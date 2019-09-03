Москва, 3 сентября 2019, 13:58 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спровоцировал политический кризис, гораздо более масштабный, чем проблема выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя британский политический кризис.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, работа парламента Великобритании приостановлена до 14 октября. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Вторая сессия работы нынешнего парламента начнётся с речи королевы в понедельник 14 октября. Таким образом, парламентарии, каникулы которых завершаются 2 сентября, будут работать всего несколько дней в сентябре и около двух недель в октябре.
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