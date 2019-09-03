Москва, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спровоцировал политический кризис, гораздо более масштабный, чем проблема выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя британский политический кризис.

Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон Contw.com

«Возникает очень серьёзная политическая проблема. Если премьер-министр фактически прямо даёт понять, что не имеет поддержки парламента, то естественно встаёт вопрос о вотуме недоверия, — сказал эксперт. — Что делает Джонсон? Он, с одной стороны, не хочет отчитываться перед парламентом за свои действия и фактически не имеет большинства, а, с другой стороны, не рискует вызвать досрочные выборы, потому что он их проиграет. И поэтому он пошёл по средневековому пути. Но это провоцирует очередной взрыв негодования. Эта ситуация очень похожа на то, что происходило во Франции в 1789 году, когда королевские клевреты заперли зал заседаний Генеральных Штатов и третье сословие собралось в зале для игры в мяч. А второй прецедент — это Россия 1993 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, работа парламента Великобритании приостановлена до 14 октября. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Вторая сессия работы нынешнего парламента начнётся с речи королевы в понедельник 14 октября. Таким образом, парламентарии, каникулы которых завершаются 2 сентября, будут работать всего несколько дней в сентябре и около двух недель в октябре.

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