Иркутск, , 13:58 — REGNUM Начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводка жителей Тулуна, находится в отпуске и не уволена, сообщает 3 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Представители пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко сообщили, что проверка инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента России Владимира Путина в Тулун 2 сентября один из участников встречи спросил главу государства, отправят ли в отставку чиновницу, назвавшую пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом». На что российский лидер ответил, что, «если она так сказала, то она непорядочный человек.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы.

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