Скопье, , 13:00 — REGNUM Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО может быть ратифицирован позднее, чем планировалось. Об этом заявила министр обороны страны Радмила Шекеринская в ходе выступления на стратегическом форуме в городе Блед.

Она напомнила, что македонские власти отвели десять месяцев на ратификацию протокола всеми странами альянса, тогда как в Черногории такая же процедура заняла более полутора лет. Скопье сталкивается с неизвестным, например, с ситуацией d Великобритании или Испании, где формируется новое правительство.

«Всё это может несколько отложить процесс», — сказала Шекеринская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявлял, что процесс вступления страны в НАТО полностью закончится до конца года. Путь в Североатлантический блок и ЕС открыло для Скопье соглашение с Грецией, подписанное в июне 2018 года, в которого стороны договорились о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию.

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