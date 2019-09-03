Новосибирск, , 12:49 — REGNUM Игорь Решетников уходит с поста министра культуры Новосибирской области. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили сразу несколько местных СМИ.

В пресс-службе губернатора региона отмечают, что Решетников «пока работает в своей должности и распоряжения об увольнении нет». Однако, сам чиновник подтвердил информацию о своём увольнении «Новой Сибири».

«Отставка выглядит довольно неожиданной — министр культуры принимает активное участие в областных мероприятиях вместе с вице-губернатором Сергеем Нелюбовым», — подчёркивает издание.

Однако «Тайга.инфо» напоминает, что его отставку издание прогнозировало ещё в 2018 году, так как за время нахождения Решетникова на посту министра произошло несколько громких скандалов. Например, в 2016 году из-за конфликта в коллективе уволена директор филармонии Татьяна Людмилина.

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Отметим, что на должность министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников был назначен в январе 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне свой пост покинула министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

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