Монголия, , 11:48 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

После переговоров с президентом РФ Баттулга заявил, что принял это приглашение с благодарностью.

«Я думаю, что в этих праздничных мероприятиях мы, монгольская сторона, будет участвовать в широком составе», — сказал президент Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии своего визита в Монголию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России с благодарностью вспоминают помощь, оказанную Монголией в годы Великой Отечественной войны, поэтому в Москве рассчитывают на участие монгольского лидера Халтмаагийна Баттулги в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне в российской столице.

Напомним, сегодняшний рабочий день Владимира Путина проходит в Улан-Баторе. Его визит в Монголию приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.

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