Эр-Рияд, , 15:57 — REGNUM Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман бин Абдель-Азиз провел встречу с государственным секретарем США Майком Помпео, на которой стороны обсудили широкий круг двусторонних и региональных вопросов, в том числе необходимость укрепления безопасности судоходства и навигации в Персидском заливе, а также дестабилизирующую деятельность Тегерана в регионе. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

В ходе переговоров саудовского заместителя министра обороны и американского государственного секретаря основное внимание было уделено ситуации в Йемене. Стороны подчеркнули, что проведение диалога является единственным способом решения конфликта и залогом сохранения единства Йемена.

Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает мирное урегулирование кризиса путем проведения переговоров между всеми сторонами конфликта с целью достижения стабильности в Йемене. Глава внешнеполитического ведомства США также отметил, что встреча с принцем Халидом была крайне продуктивной и насыщенной.