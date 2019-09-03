Анкара, , 13:15 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас вызвал в министерство посла Турецкой Республики в Греции Бурака Озюгергина и, напомнив ему о соглашении между Турцией и ЕС по мигрантам, выразил неудовольствие ростом количества мигрантов, прибывающих в страну. По его словам, оно не соответствует соглашению.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, береговая охрана Греции заявила, что 547 мигрантов, прибывших 29 августа 2019 года на остров Мидилли, — наибольшее количество мигрантов в день со дня действия соглашения между Турцией и ЕС. На островах, упомянутых в соглашении, число мигрантов превысило 24 тыс. человек, что в 3 раза превышает вместимость греческих лагерей.

По информации, полученной из дипломатических источников, Турция, сохраняя приверженность соглашению с ЕС по мигрантам, ждёт от ЕС исполнения своих обязательств, взятых им на себя в рамках соглашения, что подтвердит и его приверженность договору.