Могадишо, , 13:01 — REGNUM Вооруженные силы двух северных штатов Сомали — Сомалиленд и Пунтленд — вступили в новый виток вооруженной конфронтации после обмена нападениями на колонну высокопоставленных правительственных чиновников штатов.

Согласно заявлению правительства Сомалиленда, подозреваемые ополченцы из Пунтленда атаковали колонну официальных лиц Сомалиленда, в том числе губернатора Бадхана, которые проходили через район Хадафтимо в районе Санааг. «Правительство Республики Сомалиленд выражает свою глубокую тревогу и сожаление в связи с вопиющим и жестоким нападением со стороны ополчения Пунтленда на колонну официальных лиц», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сомалиленда. Также в заявлении сказано: «Такие действия представляют собой опасный и регрессивный шаг в улучшении отношений между Сомалилендом и региональной администрацией Пунтленда после нескольких жестов доброй воли, включая недавнюю передачу военнопленных». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Правительство Сомалиленда призывает своего соседа, Сомали, вместе с региональной администрацией Пунтленда соблюдать соглашение из четырех пунктов, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций и, которое Сомалиленд продолжает соблюдать по сей день. В соглашениях сторонам было настоятельно рекомендовано воздерживаться от провокационных действий, немедленно прекратить военные действия и соблюдать договоренности о прекращении огня в качестве меры укрепления доверия. По мнению властей штата, в контексте международного права регион Санааг является неотъемлемой частью Сомалиленда, попадающим под международные границы, установленные в 1894 году посредством колониального договора.

Сомалиленд заявил, что его правительственные чиновники оставляют за собой право путешествовать и выполнять свои обязанности на таких территориях, не подвергаясь вмешательству или агрессии со стороны какого-либо иностранного субъекта, включая правительство Сомали. Сомалиленд и Пунтленд с 1998 года боролись за контроль над шейкой земли, простирающейся от Аденского залива до границы Эфиопии. Противостояние над районами Сул и Санааг привело к смертельным столкновениям с начала 2018 года, когда обе стороны сосредоточили солдат на спорной территории.