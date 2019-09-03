Могадишо, , 12:50 — REGNUM По меньшей мере шесть боевиков, принадлежащих террористической группировке «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были убиты и девять других, как сообщается, ранены после того, как Сомалийская национальная армия (СНА), спецназ страны и миротворческие силы начали военные действия в южной провинции Нижняя Джубба с целью восстановления в регионе центральной власти.

Согласно информации военного штаба, операции проходили недалеко от города Джамаме, Нижняя Джубба, к северу от портового города Кисмайо, административной столицы провинции Джуббалэнд. Во время операции, по данным СНА, было освобождено несколько деревень из-под контроля террористов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Власти сообщают, что сомалийский спецназ при поддержке сил Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) освободил стратегический сельскохозяйственный город Авдегле в регионе Нижняя Шабелле. Тем временем сомалийская полиция заявила, что арестовала разыскиваемого министра безопасности Джуббалэнда Абдирашида Джанана в Могадишо по обвинению в серьезных преступлениях, совершенных властями региона под его руководством в юго-восточной провинции Сомали Гедо. «Сомалийская полиция арестовала Абдирашида Хасана Нур Джанана в Могадишо за серьезные преступления, которые он совершил, и в настоящее время ведется расследование», — заявила заместитель комиссара полиции Сомали в своем заявлении в Twitter.