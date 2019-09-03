Токио, , 10:22 — REGNUM Пуля от короткоствольного оружия и письмо с угрозами поступили в посольство Южной Кореи в Токио. Об этом сообщает газета «Асахи».

Послание было отправлено в адрес южнокорейской дипмиссии без обратного адреса. В нем говорится, что отправитель, вооружённый огнестрельным оружием, будет преследовать корейцев.

Отправитель потребовал, чтобы корейцы покинули Японию. Предполагают, что инцидент связан с ухудшением отношений двух стран из-за экономических разногласий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён призвал японскую сторону к диалогу, чтобы не допустить дальнейшего обострения отношений. Он раскритиковал Токио за исключение Сеула из «белого списка» надежных торговых партнеров.

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