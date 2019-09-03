Приштина, , 12:31 — REGNUM В социальной сети Facebook было опубликовано заявление советника министра иностранных дел Косово Бехджета Пацолли Етлира Зюберая, ставшее ответом на оглашенное президентом Сербии Александром Вучичем 1 сентября намерение совершить визит в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Зюберай назвал возможный визит главы Сербии в Косово накануне парламентских выборов угрозой и провокацией .

«Повестка Белграда известна. Мы не позволим, чтобы этот замысел Белграда нарушил избирательный процесс в Косово и помешал нашим гражданам голосовать на свободных выборах. К тому же, сербские политики, являющиеся персонами non-grata в Косово, не допускаются ко въезду в Косово».

Напомним, в прошлом году президент Сербии совершил визит на север Косово, однако был остановлен толпой протестующих при попытке проехать вглубь края.