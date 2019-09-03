Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Соединенные Штаты и десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проводят совместные военные учения, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что морские учения АСЕАН — США (AUMX) стартовали 2 сентября в Таиланде и закончатся в Сингапуре в конце этой недели. В учениях принимают участие восемь кораблей, четыре самолета и более тысячи военнослужащих.

«Учения охватят международные воды Юго-Восточной Азии, включая Сиамский залив и Южно-Китайское море», — говорится в заявлении ВМС США.

Известно, что в учениях приняли участие десяти стран АСЕАН, а именно Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Бруней и Камбоджа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии Дэвид Стилуэлл отметил важность Восточной Азии и Тихого океана для Соединенных Штатов.

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