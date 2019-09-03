Токио, , 07:59 — REGNUM Три новых типа баллистических ракет могли быть созданы в 2019 году в Северной Корее. Об этом заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, передает 3 сентября Kyodo.

Речь идет о запусках ракет, которые КНДР осуществляла с мая по август. Это баллистические ракеты малой дальности, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Северной Корее возобновились испытания ракет, последний пуск был произведен 24 августа, при этом две баллистические ракеты пролетели около 380 км. Министр обороны Японии тогда заявил, что КНДР создает ракеты, нацеленные на прорыв противоракетной обороны.

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