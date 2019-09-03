- «Выбирайте тех, которым доверяете»: Путин дал совет за неделю до единого дня голосования;
- Курс на независимость: Красносельский рассказал о главном приоритете для Приднестровья;
- Все деньги разом: правительство нашло способ закрыть вопрос пенсионных накоплений;
- Другие деньги: первую в мире коллекционную криптомонету создают в Литве;
- Притягательный полуостров: Крым посетили почти шесть млн туристов.
Москва, 3 сентября 2019, 08:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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