Москва, , 03:19 — REGNUM Идеи противников Ирана организовать патрулирование в Ормузском проливе не согласуются с позицией России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Российский министр отметил, что по вопросу Персидского залива идёт нагнетание напряжённости.

«Высказываются многочисленные идеи о том, как организовать некое патрулирование в районе Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. Эти инициативы во многом опираются на принцип «свой-чужой»: мы — за, против кого-то. Это не позиция России», — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, Москва видит решение проблемы в реализации концепции безопасности в Персидском заливе. Невозможно добиться решения проблемы, не проявляя уважения и отказываясь от равноправного диалога «без каких-либо предварительных условий между всеми прибрежными странами Персидского залива».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею «патрулирования» в Персидском заливе развивают Вашингтон и Лондон, обвиняющие Тегеран в снабжении «террористов» ресурсами. Имеются в виду поставки нефти Дамаску.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания планирует разместить в Персидском заливе свои беспилотники