Кишинёв, , 23:14 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) официально выдвинула кандидатом в мэры Кишинева депутата Иона Чебана, который уже безуспешно баллотировался на этот пост год назад. Как передает ИА REGNUM, 2 сентября Чебан подал в Центризбирком. Он заявил, что намерен заниматься хозяйством и управлением, а не политикой.

Главные конкуренты Чебана пока неизвестны. Предполагается, что кандидатом от правого блока ACUM может стать нынешний глава МВД и лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, который выиграл выборы мэры Кишинева в июне 2018 года, обойдя Чебана.

Тогдашние власти по главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, однако, отказались признать победу оппозиционера и отменили результаты выборов.

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