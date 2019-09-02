Москва, , 20:59 — REGNUM Басманный суд Москвы на заседании 2 сентября арестовал ещё одну фигурантку уголовного дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

Уголовное дело (cc) verkeorg

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября в отношении Инны Пикаловой», — сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что фигурантке предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере») и части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»).

Напомним, сам Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждены дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.

На минувшей неделе также стало известно о возбуждении в отношении него нового дела по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

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