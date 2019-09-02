Тегеран, 2 сентября 2019, 20:42 — REGNUM Президенты Франции и Ирана Эммануэль Макрон и Хасан Рухани провели телефонный разговор по широкому кругу вопросов, включающих ядерную проблему, конфликт в Йемене и ряд других вопросов. По итогам переговоров Елисейским дворцом было составлено информационное коммюнике, сообщает Синьхуа.

Хасан Рухани
Хасан Рухани
President.ir

Французский президент выступил за создание условий для долгосрочного решения проблем вокруг Тегерана, а также призвал своего собеседника к выполнению обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и обеспечению мира и безопасности на Среднем Востоке. Иранский лидер, в свою очередь, поддержал усилия Парижа по защите СВПД, но при этом предложил европейским странам выполнять и собственные обязательства во избежание пересмотра Ираном своих.

Стороны условились в ближайшие дни продолжить и активизировать двусторонние контакты, призвав параллельно стороны конфликтов в Йемене и Ливане к максимальной сдержанности, чтобы не допустить их эскалации.