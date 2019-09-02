Москва, , 17:56 — REGNUM При президенте Украины Владимире Зеленском реформаторская риторика на Украине не претерпела каких-либо изменений. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Они будут проводить те «реформы», которые они будут считать нужными. Я за все годы независимости только и слышу — реформы, реформы, реформы. Они вообще когда-нибудь заканчивались? Это бесконечный процесс», — заявил Килинкаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить пакет реформ по повышению инвестиционной привлекательности страны в глазах международных инвесторов. В частности, планируется начать масштабную приватизацию государственных предприятий, отменить мораторий на куплю-продажу земли, а также легализовать игорный бизнес и добычу янтаря.