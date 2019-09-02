Москва, 2 сентября 2019, 17:47 — REGNUM Заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что Германия должна выплатить ей репарации, могут привести к тому, что в ФРГ изменятся общественные настроения, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 2 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, он отметил, что отсутствие в Польше на мероприятиях, посвящённых началу Второй мировой войны, лидеров США, Великобритании и Франции низвело статус этого мероприятия на очень низкий уровень.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Анджея Дуды, в Польше уже создали парламентскую комиссию по репарациям, по итогам работы которой Варшава намерена выставить Германии крупный счёт за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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