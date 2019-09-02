Москва, , 17:47 — REGNUM Заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что Германия должна выплатить ей репарации, могут привести к тому, что в ФРГ изменятся общественные настроения, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 2 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я чувствую, что они (Польша — прим. ИА REGNUM) сейчас заигрались и переходят определённую черту дозволенного, думая, что им всё спишут, — сказал Мигранян. — Так вот, я хочу предупредить: заявление Дуды может привести к радикальной смене общественных настроений в Германии».

Кроме того, он отметил, что отсутствие в Польше на мероприятиях, посвящённых началу Второй мировой войны, лидеров США, Великобритании и Франции низвело статус этого мероприятия на очень низкий уровень.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Анджея Дуды, в Польше уже создали парламентскую комиссию по репарациям, по итогам работы которой Варшава намерена выставить Германии крупный счёт за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша потребует репараций от Германии за Вторую мировую войну — Дуда