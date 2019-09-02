Москва, , 17:00 — REGNUM Министерство юстиции России ликвидировало шесть российских политических партий за неучастие в выборах, сообщили 2 сентября в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о Партии пенсионеров России, Социал-демократической партии России и Народной партии России, а также партиях «За женщин России», «Города России» и «Союз горожан».

Как уточняется, указанные политические партии ликвидированы «на основании вступивших в законную силу решений Верховного суда».

Напомним, Верховный суд в июне удовлетворил иски Минюста о ликвидации ряда партий на основании анализа соблюдения ими законодательства об участии в выборах. В соответствии с действующим российским законодательством регистрация партии может быть отозвана по решению суда, если её представители не участвовали в выборах в течение семи лет.