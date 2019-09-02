Тулун, Иркутская область, , 15:59 — REGNUM Любопытная подробность была замечена корреспондентом ИА REGNUM на совещании с участием руководства Тулуна, которое по итогам общения с жителями этого пострадавшего от наводнения города провёл сегодня, 2 сентября, российский президент Владимир Путин.

Совещание с Владимиром Путиным по вопросам жилищного обеспечения граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области Kremlin.ru

Узнав, что одному из предпринимателей, который участвовал в вывозе мусора после наводнения, до сих пор не заплатили за выполненную работу, глава государства попросил пояснить причину данной недоработки руководителя Тулуна. Но, как отчетливо слышно на записи хода разговора, отвечать стал вовсе не глава, а какой-то другой человек, представившийся президенту: «Александр Викторович». Но, как известно, мэром Тулуна является Юрий Карих, думу Тулуна возглавляет Александр (Счастливцев), но не Викторович, а Валентинович, а мэром Тулунского муниципального района значится Михаил Гильдебрант.

«По данному предприятию документы все подписаны — акты выполненных работ, маршрутные и путевые листы — данное предприятие предоставляло технику для вывоза мусора. Вопрос только в доведении лимитов, и сразу будет оплачено», — пояснил «глава».

Такой ответ российского президента не устроил, и он вновь стал задавать вопросы.

«Как нету денег? Мы же деньги в область отдавали. Деньги все в области есть?» — обратился Путин к губернатору Приангарья Сергею Левченко. Тот сразу ответил: «Есть».

Вопросы продолжали сыпаться.

Владимир Путин: Так почему не перечисляете? Оказалось, что в правительстве Приангарья не видели документов по лимитам от властей Тулуна. Как вас зовут?

Александр Викторович: Александр. Викторович.

Выводы со стороны государства последовали незамедлительно:

Владимир Путин: Александр Викторович, люди работали в самый тяжёлый момент, правда? Мусор вытаскивали, разгребали эти завалы. Мы деньги перечислили в полном объеме. Вы говорите что документы есть, а губернатор говорит, что он их не видел, а люди сидят там без денег. Я думаю, что это не порядок, я думаю, что это явное проявление некомпетентности. Если мы будем так же решать вопрос с жильём для людей, то нам спасибо за это не скажут.

В итоге Путин попросил администрацию Тулуна как можно быстрее представить соответствующие документы губернатору, а губернатора, в свою очередь, обязали как можно быстрее направить за работу причитающиеся средства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после мощнейшего наводнения, в результате которого пострадали более 45 тысяч жителей Иркутской области (26 июня 2019 года) президент России уже третий раз посещает Приангарье. Во время своего предыдущего визита в Тулун он пообещал приехать в область ещё раз — осенью, чтобы проверить, как исполняются его поручения по поводу скорейшего возведения жилья для лишившихся крова людей и строительства всей необходимой инфраструктуры.

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