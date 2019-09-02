Тулун, Иркутская область, , 15:23 — REGNUM Президент Владимир Путин, который находится сегодня, 2 сентября, с визитом в Тулуне — наиболее пострадавшем от наводнения городе Иркутской области, — обвинил руководство муниципалитета в некомпетентности по расчётам за работу с участниками ликвидации последствий паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин общается в пострадавшими от наводнения в Тулуне Цитата из видео очевидцев встречи

Как выяснилось в ходе стихийной встречи с жителями Тулуна, один из предпринимателей задал главе государства вопрос по поводу оплаты произведённых трудозатрат по вывозу мусора. И позднее, на совещании, Владимир Путин задал этот вопрос руководству Тулуна и иркутскому губернатору Сергею Левченко. Ответы были весьма невнятные.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, после наводнения, начавшегося в Иркутской области с 26 июня 2019 года, президент России уже третий раз побывал в регионе. В ходе предыдущего своего визита он пообещал прибыть в Приангарье осенью, чтобы проверить, как исполняются его поручения по скорейшему возведению жилья для пострадавших и всей необходимой инфраструктуры.