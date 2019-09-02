Душанбе, , 14:10 — REGNUM Министр внутренних дел Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро отправил телеграмму российскому коллеге после публикации видеоролика с жестоким избиением гражданина республики, сообщили 2 сентября в пресс-службе МВД Таджикистана.

Хамро попросил главу МВД России Владимира Колокольцева оказать содействие в своевременном раскрытии этого преступления, привлечь к ответственности виновных и взять под контроль это дело. Представители МВД и посольства России в республике также были уведомлены о происшествии.

Напомним, 30 августа в сети был опубликован видеоролик, на котором запечатлено избиение мужчины с применением холодного оружия. На видео слышно, как злоумышленники называют потерпевшего таджиком.