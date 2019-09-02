Москва, , 14:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский всё больше начинает напоминать президента республики Чили Аугусто Пиночета, пришедшего к власти благодаря военному перевороту. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Денис Парфёнов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Нужно понимать, что мы не раз высказывали опасения, что при Порошенко будет пиночетовский сценарий. А ведь сейчас ползучим образом реализуется то же самое. Когда под разговоры о том, что нужно наводить порядок, происходит движение к усиленной президентской власти», — сказал эксперт.

При этом данный процесс централизации власти в руках президента Украины происходит за счёт авторитарных методов. К числу таковых Парфёнов отнёс лишение депутатской неприкосновенности представителей украинского парламента, благодаря чему можно будет репрессировать любого неугодного депутата.

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